اصابة مدني بنيران مجهولة المصدر في احدى قرى ديالى

2022/06/20 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة مدني بنيران مجهولة المصدر في احدى قرى ديالى.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “مدنيا إصيب بنيران مجهولين قرب قرية زهيرات في اطراف ناحية ابي صيدا ٣٠كم شمال شرق بعقوبة”، مشيرا الى ان “الاجهزة الامنية استنفرت لتعقب الجناة”.

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