2022/06/20 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة مدني نتيجة اندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه مختلف الأسلحة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، أن “نزاعاً اندلع بشكل مفاجئ، اليوم، بين عشيرتين واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ساحة 83 شرقي بغداد – وهي ساحة تجارية تتوسط مناطق جميلة والطالبية ومدينة الصدر، ما أدى الى إصابة مدني كان مارّاً بالقرب من منطقة النزاع.

وأضاف المصدر أنه “تم اخلاء المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تحاول القوات الأمنية التدخل لفض النزاع”.

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