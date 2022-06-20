يوفنتوس يقترب من ضم بول بوغبا.. وينتظر إجابة دي ماريا

2022/06/20 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع نادي يوفنتوس الإيطالي شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الفرنسي بول بوغبا، من أجل عودة اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2023/2022.

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