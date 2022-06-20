بالصور.. 5 سيارات خارقة طرحتها شركات “مغمورة”

2022/06/20 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقرير يكشف عن موديلات خارقة من السيارات طرحتها ماركات غير معروفة لدى الكثيرين حتى من بعض كبار صناع المركبات.هذه الماركات المغمورة قدمت مجموعة استثنائية من السيارات صنفت ضمن الأقوى في التاريخ، وفق تقرير لموقع “هوت كارز”.وشملت القائمة ماركة Zenvo الدنماركية المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة، والتي سبق لها طرح طرازها الرياضي […]

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5 سيارات خارقة طرحتها شركات “مغمورة” أولاً على ايرث نيوز.

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