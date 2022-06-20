مراهقة أمريكية تصبح مليونيرة من بيع الليموناضة

2022/06/20 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبحت فتاة أمريكية مديرة تنفيذية لشركتها الخاصة التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات وهي في سن الحادية عشرة، وذلك بعد توقيعها على صفقة لبيع عصير الليموناضة الذي تصنعه.والفتاة التي تدعى ماكيلا أولمر والتي تبلغ حاليا من العمر 17 عاما، من ولاية تكساس، أنشأت علامتها التجارية الخاصة من عصير الليموناضة وحصلت على صفقة حلوة 11 مليون دولار […]

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