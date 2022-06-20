إجتماع للإطار التنسيقي في مكتب العبادي.. اليوم

2022/06/20 | 18:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مطلع بأن اجتماعاً للإطار التنسيقي سيعقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مساء اليوم الأثنين، لمواصلة البحث في تنفيذ الخطوات المقبلة المتعلقة باكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة.

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