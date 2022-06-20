رفضت الزواج به فقتلها.. جـريمة بشعة لطالب يذبح زميلته في الشارع أمام بوابة جامعة مصرية

2022/06/20 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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ألقت الشرطة المصرية القبض على طالب بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد ذبحه لزميلته أمام باب الجامعة اليوم (الاثنين).

وكشف شهود عيان؛ وفقًا لوسائل إعلام مصرية، أنهم شاهدوا الطالب والطالبة أثناء نزولهما من سيارة نقل جماعي "ميكروباص" أمام بوابة الجامعة، وقامت الطالبة بالحديث إلى الطالب، ثم توجهت لدخول الجامعة، ليُفاجأ الموجودون بإخراج الطالب لسلاح أبيض من ملابسه، وطعن الطالبة مرتين في صدرها ثم قام بذبحها.

وأوضح الشهود أن الأهالي تمكنوا السيطرة على الطالب بعد قتله للطالبة، حيث تم الإمساك به لحين قدوم الشرطة إلى موقع الجـريمة وتسليمه لها.

وذكرت تقارير صحفية؛ استنادًا لرواية شهود عيان، أن الخلاف بينهما يرجع لرفض الطالبة الزواج من الطالب؛ ما دفعه للانتقام منها وتهديدها بالقتل.

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