جريمة تهز مصر.. طالب يذبح زميلته أمام الجامعة.. ماذا قالت له؟

2022/06/20 | 18:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

شهدت مدينة المنصورة في مصر جريمة بشعة، صباح اليوم، حيث أقدم طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام المارة في الشارع.

وفور وقوع الجريمة تمكن الأهالي من الإمساك بالجاني، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وذلك وفق صحيفة الوطن المصرية.

وقال شهود عيان، كما ورد في التحريات، بحسب الصحيفة، إن الطالبة القتيلة نزلت من ميكروباص ومعها زميلها (الجاني) أمام بوابة الجامعة، وقالت له «كلمة جارحة»، وعلى الفور أخرج زميلها سلاحًا أبيض «سكين»، وهرول خلفها وواجهها، ثم طعنها في منطقة الصدر عدة طعنات، وألقى بها على الأرض وذبحها من منطقة الرقبة.

وتابع شهود العيان أن الأمن الإداري لبوابة الجامعة والطلاب تدخلوا سريعًا، ولكن بعد فوات الأوان.

وتم التحفظ على الطالب الذي قتل طالبة جامعة المنصورة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وكذلك سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة، ونُقلت جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى الدولي.

ونُقل الطالب إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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