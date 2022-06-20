2022/06/20 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال اسم "المنافس" الذي سيواجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة، يونيو 2023، القضية الأبرز التي تتصدر حديث الداخل التركي، من مواطنين وسياسيين.

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