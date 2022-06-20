الصيهود: البرلمان لن يحل والتصويت على بدلاء الصدريين قريبا

2022/06/20 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، على ضرورة الإسراع بعملية تشكيل الحكومة، فيما بين ان تصويت البرلمان على بدلاء الكتلة الصدرية سيكون في وقت قريب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الصيهود في حديث لوكالة / المعلومة/، إن ” فكرة حل البرلمان غير مطروحة […]

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