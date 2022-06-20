إنجاز نسب متقدمة في مشروعي مجاري كركوك الموحد والملعب الأولمبي

2022/06/20 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن فريق متابعة المشروعات الحكومية لدائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنجاز نسب متقدمة في مشروعي مجاري كركوك الموحد، والمعلب الأولمبي في المحافظة.وأوضح فريق المتابعة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مشروع مجاري كركوك يعد من أهم مشروعات البنى التحتية كونه الوحيد الذي يعالج مياه الصرف […]

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