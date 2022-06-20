أردوغان: تركيا البلد الأكثر احتضاناً للاجئين خلال السبعة أعوام الأخيرة

2022/06/20 | 18:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

اكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا هي البلد الأكثر احتضاناً للاجئين في العالم خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وقال أردوغان، في رسالة موجهة للمشاركين بالمؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة الذي بدأ اعماله اليوم بمدينة إسطنبول، “أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات، كتركيا هي التي تتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين، وليست المجتمعات المتقدمة، وإن هؤلاء الذين يستغلون بضع مئات من اللاجئين إلى بلادهم لأغراض الترويج والدعاية، لا يتحملون أية مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

واضاف أن “تركيا تشهد يومياً مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للإضطهاد والسرقة والضرب، بل وحتى القتل، متهما قوات الأمن اليونانية بمنع اللاجئين من النزول في سواحلها وابعادهم الى عرض البحر، ما أدى الى وفاة الآلاف منهم غرقا.



مشيراً إلى “وفاة ما يقارب 30 ألف مهاجر في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا”.

وشدّد الرئيس التركي على أنه “لا يمكن إنهاء أزمة الهجرة، ما لم يكن لدى المجتمع الدولي الشجاعة لمواجهة المشكلات الأساسية المسببة لها”.

مشيرا الى أنه مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن (كورونا)، اضطر الكثير من الناس للهجرة، وهناك 275 مليون مهاجر حول العالم، وعدد النازحين يقترب من 85 مليون نازح، وعدد اللاجئين نحو30 مليون لاجئ.

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