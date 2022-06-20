2022/06/20 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ABLkjISncgE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عسكري يفاجئ والدته وهي في طريقها إلى الحج.. وشبان يلعبون كرة الطائرة وسط نهر دجلة | متداول في) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عسكري يفاجئ والدته وهي في طريقها إلى الحج.. وشبان يلعبون كرة الطائرة وسط نهر دجلة | متداول في) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).