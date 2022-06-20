إقليم كردستان يخصص 800 مليون دولار لمواجهة الكوليرا

2022/06/20 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وافق على صرف 800 مليون دولار لمحافظة السليمانية، كميزانية طوارئ، لتوفير المستلزمات الضرورية للسيطرة على حالات الإسهال والغثيان، مواجهة الكوليرا".

وأوضح برزنجي في مؤتمر صحفي، بحسب وسائل إعلام كردية، أن الاجتماع بحث "خطط وبرنامج صحة السليمانية لمواجهة وباء الكوليرا، والاجراءات التي تتخذها في هذا الصدد، والتي جرى تشديدها منذ الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "رئيس حكومة إقليم كردستان وافق اثناء انعقاد الاجتماع، على صرف ميزانية طوارئ عاجلة لمحافظة السليمانية، تبلغ 800 مليون دولار، لتوفير مستلزمات السيطرة على حالات الإسهال والغثيان".

وأشار إلى تعليمات مشددة من وزارة البلديات والسياحة في الإقليم، تقضي بالتأكد من "صلاحية جميع مصادر المياه للشرب، سواء الآبار أو الأحواض أو السيارات الحوضية أو شبكات الإسالة"، بالإضافة إلى "منع الخضار التي يشتبه في استخدام مياه غير نظيفة في سقيها، وبعض العصائر".

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