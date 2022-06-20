مصر تعرض على العراق إنشاء محطة مياه ضخمة على نهر الفرات

2022/06/20 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر، استعداد وفد مصري لزيارة العراق لإنشاء محطة مياه ضخمة على نهر الفرات تشبه محطة مياه بحر البقر في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد عرضت وزارة الري المصرية التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة للعراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (ذي قار –الديوانية - البصرة).

وصرح وزير الري المصري محمد عبد العاطي بأنه وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه، فقد قام كل من استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، محمد هيكل مدير معهد بحوث الصرف حسين الجمال، بزيارة لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق.

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