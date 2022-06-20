"رفضت الارتباط به".. طالب مصري يقتل زميلته بسكين أمام جامعة المنصورة

2022/06/20 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات المصرية القبض على طالب قتل زميلته بسكين أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة في دلتا مصر.

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