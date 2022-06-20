تدمير 6 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في طوزخورماتو

2022/06/20 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرد السريع يدمر 6 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في طوزخورماتو تستمر قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، حيث نفذ اللواء الأول وقسم استخبارات الفرقة بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين. وأسفرت العملية عن تدمير 6 […]

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