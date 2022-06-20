نجم منتخب إسبانيا ضحية سرقة محترفة على طريقة الأفلام

2022/06/20 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض نجم المنتخب الإسباني داني أولمو لعملية سرقة واعتداء في وضح النهار، عندما كان يقضي عطلته في مدينة فالنسيا، وسلب منه لص محترف ومسلح ساعة باهظة الثمن، ثم فر بسرعة كبيرة ليؤكد أن خطته كانت دقيقة جداً.

وكشفت صحيفة لاس بروفانسياس الإسبانية أن لاعب فريق لايبزيغ الألماني دخل لصالون حلاقة من أجل تحسين قصة شعره، وعند خروجه فوجئ هو وشقيقه الذي رافقه بالمعتدي وهو يقترب منه، ثم أمره بخلع ساعته وتسليمها له تحت التهديد على طريقة الأفلام.

وحمل اللص الساعة وهي من نوعية فاخرة وبقيمة 30 ألف يورو ثم توجه صوب سيارة كانت تنتظره على أطراف الشارع، وحاول شقيق أولمو اللحاق بها والتشبث بمؤخرتها لكن راكبيها جروه معهم لمسافة قصيرة، ما تسبب له بإصابات استدعت تدخل الإسعاف.

وتحولت عطلة نهاية السنة لكابوس حقيقي عاشه اللاعب الشاب، إذ خشي كثيراً من تعرضه للاعتداء أو الإصابة في ظل رغبته بالتألق خلال الموسم الجديد، في وقت يبحث فيه عن مخرج للانتقال نحو فريق أكبر وهو الذي كان محل اهتمامات برشلونة.

ويمتلك أولمو في رصيده 24 ظهوراً دولياً سجل خلاله 4 أهداف وتلقى تكوينه في صفوف برشلونة ثم انتقل إلى فريق دينامو زغرب الكرواتي، وبفضل مستوياته العالية خاض تجربة مع لايبزيغ نجحت في العام الأول وكانت أقل نجاحاً في الثاني نظرا لغيابه عن 14 مباراة بسبب تعرضه للإصابة.

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