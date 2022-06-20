2022/06/20 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شركة ايرثلنك لخدمات الانترنت في العراق، اليوم الاثنين، عن حصول قطع في المنفذ الشمالي المجهز لسعات الانترنت ، مما أدى لضعف في خدمة الانترنت المقدمة لزبائن جميع الشركات في العراق.

وفي رسالة وجهت من الشركة لمزودي خدمة الانترنت، اكدت الشركة ان "كوادرها تعمل حالياً على تعويض النقص الحاصل في السعات من خلال الاستعانة بالمصادر البديلة، لضمان عدم انقطاع خدمة الانترنت في بشكل تام، وهو ما يميز خدمة ايرثلنك عن بقية المجهزين".

وتابعت الشركة في رسالتها، أن "إصلاح العطل سيستمر لعدة ساعات قادمة حتى تعود الخدمة بشكل تدريجي لطبيعتها، مقدمة اعتذارها على تردي الخدمة في الوقت الحالي لجميع زبائنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبب ضعف خدمة الانترنت في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبب ضعف خدمة الانترنت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).