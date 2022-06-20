صحة السليمانية تؤكد السيطرة على حالات

2022/06/20 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين، السيطرة على حالات الاسهال الشديد وتحسن كبير لدى المصابين فيه.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أغلب الحالات غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاجات اللازمة، واليوم استقبلنا عدد أقل من الحالات المرضية".

وأضاف أنه "تمت السيطرة على الوضع، وطرق الوقاية من الكوليرا بسيطة جدا، وبإمكان المواطنين تجنب الإصابة بها من خلال الاهتمام بالنظافة وعدم الأكل في المطاعم الشعبية".

وأشار إلى أن "الحل الأفضل لتجنب فقدان السيطرة على الحالات المرضية، هو توجه من يشعر بأعراض الإسهال والكوليرا إلى المستشفيات المخصصة في المحافظة".

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