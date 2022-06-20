2022/06/20 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال الاعتماد على مصادرنا الخاصة وتدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية بالتعاون مع مركز الكمرك تم ضبط […]

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