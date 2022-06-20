محافظة نينوى تصدر تعليمات بشأن تشغيل المولدات الاهلية

2022/06/20 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محافظة نينوى، اليوم الاثنين، تعليمات تشغيل المولدات الأهلية لشهر تموز من 2022/06/21 ولغاية تصفير العداد.واصدرت المحافظة التعليمات التي اطلعت عليها ايرث نيوز، وهي كالاتي: 1.تشغيل المولدات المحدد (من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الواحدة ليلاً) بدون استراحة ويحتسب سعر الأمبير بموجب العداد ساعة/أمبير نهاية الشهر بالاستناد إلى الجدول الصادر من […]

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