بالوثيقة.. إدارة القوة الجوية توجه دعوة لمدربي النادي

2022/06/20 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجهت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، دعوة لمدربي الفئات العمرية في الفريق الكروي ومدرب الفريق السلوي، للحضور إلى مقر النادي.وبحسب الدعوة، فإن الإدارة ستجتمع مع المدربين لتقويم عملهم والنهوض بفرقهم في المرحلة المقبلة.يذكر أن الهيئة المؤقتة تقود النادي بعد استقالة جميع أعضاء الهيئة الإدارية.انتهى/ 25 ل

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