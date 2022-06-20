2022/06/20 | 19:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mxTFK6uSQps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. نادي الصيد يقيم مجلس عزاء على روح فقيد الرياضة العراقية مؤيد البدري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. نادي الصيد يقيم مجلس عزاء على روح فقيد الرياضة العراقية مؤيد البدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).