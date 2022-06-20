الكاظمي يستقبل مجموعة من جرحى تظاهرات تشرين قبيل سفرهم للعلاج خارج العراق

2022/06/20 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مجموعة من جرحى تظاهرات تشرين من أبناء محافظة ذي قار، قبيل سفرهم للعلاج خارج العراق.

ورحّب الكاظمي بالشباب الجرحى ومرافقيهم، وثمّن تضحياتهم الكبيرة التي وصفها بالنموذج الأمثل للأمل في مستقبل أفضل.

وشكر الكاظمي عائلات الجرحى الصبورة لتحمّلها الكثير، مؤكدا أن واجب الحكومة تقديم كل الدعم لها.

وقال أن هذه الحكومة دعمت محافظة ذي قار، وقد تمكنت من إنجاز الكثير من المشاريع فيها.

وأوضح البيان أن “هذه الوجبة من جرحى التظاهرات ستتوجه غداً للعلاج خارج العراق، وقد سبقتها وجبات عدة، وأن هناك وجبة أخرى قريباً”.

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