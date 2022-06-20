2022/06/20 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات محافظة ميسان، اليوم الاثنين، أن خبراء مكافحة المتفجرات عالجوا عدد من ال مخلفات الحربية.وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لايرث نيوز، “بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في محافظة ميسان يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الطيب وعلى الفور تم توجيه فريق عمل الى محل الحادث”.وأضافت، […]

ظهرت المقالة خبراء مكافحة المتفجرات في ميسان يعالجون مخلفات حربية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء مكافحة المتفجرات في ميسان يعالجون مخلفات حربية ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء مكافحة المتفجرات في ميسان يعالجون مخلفات حربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).