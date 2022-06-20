بغداد تتصدر مدن العالم لأعلى درجات الحرارة (جدول)

2022/06/20 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، اليوم الاثنين، العراق كأعلى مدن العالم في ارتفاع درجات الحرارة.

حيث تصدر العراق بحسب جدول نشره الموقع مدن العالم لأعلى درجات الحرارة لهذا اليوم بـ12 مدينة وجميعها اكثر من 50 درجة مئوية.

هذا وشهدت عدة مناطق من العراق ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة التي سجلت معدلات قياسية بداية حزيران.



وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام عدة متسوقين في العاصمة بغداد التي وصلت درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية وهو يستخدمون المراوح الكهربائية التي ترش الرذاذ المائي الموضوعة في منطقة السوق لتبريد أنفسهم.

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