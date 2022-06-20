محاولة فاشلة لانتحار شرطي عراقي في بث مباشر عبر فيسبوك

2022/06/20 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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نجا رجل أمن عراقي من الموت شنقاً، بعد انقطاع الحبل أثناء محاولته الانتحار في بث مباشر عبر فيسبوك، وذلك داخل منزله الواقع في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وتعرّض الشرطي للإغماء على الفور بعد انقطاع الحبل، وذلك نتيجة ارتطام رأسه بالأرض، حيث بيّنت التحقيقات أنه كان مخموراً أثناء تنفيذه عملية الانتحار.

فيما تباينت آراء المعلقين على البث بين آراءٍ ساخرة، وأخرى حمدت الله على نجاته من الموت في الدقيقة الأخيرة بعد انقطاع الحبل.

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