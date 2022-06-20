المشتركة: نتعاون مع البيشمركة حول ثلاثة ملفات أمنية

2022/06/20 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، الهدف الرئيس لزيارة وفد أمني إلى أربيل، فيما أشارت إلى أن التعاون مع البيشمركة حول ثلاث قضايا رئيسة.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهدف الرئيس من زيارة وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله الى اربيل ، هو لتقديم التهاني والتبريكات لقوات البيشمركة بمناسبة تعيين رئيس اركان البيشمركة"، مبينا أنه "على ضوء الزيارة كان هناك لقاء مع القادة والمسؤولين في الاقليم".وأضاف، أن "الوفد بحث مع المسؤولين في الاقليم عدة ملفات ابرزها ملف داعش"، مشيرا الى أن "التعاون والعمل المشترك مع البيشمركة بشأن مكافحة عصابات داعش الإرهابية وضبط الحدود وغلق الثغرات".

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