إغتيال منتسب أمني بهجوم مسلّح شمالي شرق بعقوبة

2022/06/20 | 19:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بإغتيال منتسب أمني بعد جروح بليغة أصيب بها نتيجة هجوم مسلح في أطراف ناحية أبي صيدا، شمالي شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن “مجهولين، فتحوا النار على منتسب أمني في الاستخبارات العسكرية أثناء عودته إلى منزله في قرية زهيرات في أطراف ناحية أبي صيدا، شرقي بعقوبة، ما أسفر عن اصابته بجروح بليغة، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضاف المصدر أن “قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث وسارعت في نقل الجريح إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعدها، بسبب الإصابات البليغة”.



مشيراً إلى أن “قوات الأمن شنّت حملة تفتيش في محيط الحادث، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته والجهات المنفذة للهجوم”.

وبيّن المصدر، وبحسب المعلومات الأولية أن أسباب الحادث جنائية وبعيدة عن أي دوافع إرهابية”.

وتشهد مناطق أبي صيدا (39 كم شمال شرق بعقوبة) حوادث إرهابية واغتيالات مستمرة، بسبب الصراعات العشائرية والحزبية والطائفية منذ سنوات طويلة.

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