زيلينسكي يدعو لانضمام أوكرانيا إلى “مبادرة البحار الثلاثة”

2022/06/20 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ضرورة أن تصبح أوكرانيا عضوا في مبادرة البحار الثلاثة.وقال خلال قمة أعضاء المبادرة المذكورة في ريغا: “يجب أن تكون أوكرانيا عضوا في مبادرة البحار الثلاثة..يجب أن نجد نسقا يمكننا من خلاله تحقيق هذا الانضمام..فقط مع أوكرانيا ستكون جميع بلداننا قادرة على تحقيق إمكاناتها”.وأضاف: […]

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