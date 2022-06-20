2022/06/20 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) بيان ………..استمرارا بنهج القيادة الرامي الى حفظ الامن والقانون ومنعا لاي متهم تسول له نفسه اطلاق النار في الهواء بحجة مناسبات الأفراح والأحزان او على منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية او محاولة ارعاب المواطنين من خلال نشر مقاطع فديو […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على متهم قام باطلاق العيارات النارية قبل أيام في احد المناسبات أولاً على ايرث نيوز.

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