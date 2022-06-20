أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية روسية في خطوة تصعيدية بين البلدين

2022/06/20 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت السلطات الروسية يوم الإثنين باستهداف القوات الأوكرانية منصات نفطية في البحر، قبالة شبه جزيرة القرم.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الاستهداف الأوكراني لمنصات النفط، أسفر عن سقوط 3 جرحى على الأقل، في حين تجري عمليات إنقاذ.

ونشر حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على "تلغرام": "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة تشيرنومورنيفت غاز.



أنا على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز (اف اس بي) (الاستخبارات الروسية) ونحاول إنقاذ الناس".

وأوضح أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من 12 بينهم 3 جرحى، فيما عمليات البحث عن الآخرين مستمرة "بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ولم يحدد أكسيونوف المنشآت التي أصيبت، لكن شركة "تشيرنومورنيفت غاز" تنشط في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الأسود وبحر آزوف قبالة القرم.

وهذه الضربة هي الأولى التي تتم الإشارة إليها ضد منشآت نفطية في القرم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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