القبض على متهمان بحرق “صهريج” بسبب خلاف مع صاحبه

2022/06/20 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مكافحة إجرام واسط، اليوم الاثنين، القبض على متهمان قاما بحرق عجلة كبيرة “صهريج” بسبب خلاف مع صاحبه.

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