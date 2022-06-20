شاهد.. لحظة فرار حضور حفل موسيقي من إطلاق نار في واشنطن

2022/06/20 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر إطلاق نار بالقرب من حفل غير مصرح له، مساء الأحد، عن مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة آخرين، وفقًا للشرطة في واشنطن العاصمة.وأظهرت لقطات مصورة لحظة فرار الحشود من حضور الحفل عند سماع إطلاق نار من أسلحة غير قانونية.

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