2022/06/20 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير والهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، سعي الحكومة لاعادة اللاجئين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم.وذكر الغانمي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “هناك من يضطر الى الرحيل بجسده من بيته ومن بلاده إلا أن قلبه يبقى في موطنه، ونحن في اليوم العالمي للاجئين نشاطرهم معاناتهم ونعمل بجد مع […]

ظهرت المقالة في اليوم العالمي للاجئين..



الغانمي يؤكد: نسعى لاعادتهم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اليوم العالمي للاجئين.. الغانمي يؤكد: نسعى لاعادتهم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اليوم العالمي للاجئين.. الغانمي يؤكد: نسعى لاعادتهم وتوفير الاحتياجات الخاصة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).