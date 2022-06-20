شرطة بغداد تعتقل شخصاً ظهر بمقطع فيديو يطلق النار

2022/06/20 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، عن اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو يطلق النار في الهواء.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "استمرارا بنهج القيادة الرامي الى حفظ الامن والقانون ومنعا لاي متهم تسول له نفسه اطلاق النار في الهواء بحجة مناسبات الأفراح والأحزان او على منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية او محاولة ارعاب المواطنين من خلال نشر مقاطع فديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استخدام السلاح بحجة ما ورد اعلاه وغيره".

وأضاف البيان "ضمن اجراءات القيادة المتضمنة استحصال الموافقات القضائية واصدار مذكرات قبض بحق المتهمين بإطلاق العيارات النارية وبعد ظهور متهم في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 حزيران 2022 وهو يقوم باطلاق العيارات النارية في احد المناسبات، وللحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، ولفرض هيبة الدولة والقانون تم اصدار بيان نشر انذاك على صفحات التواصل الاجتماعي للدلالة على هذا المتهم".

ولفت البيان الى أنه "بتعاون المواطنين تم جمع المعلومات الكافية عن المتهم وعن مكان سكنه والمكان الذي حدث فيه اطلاق النار وتم الايعاز الى ضابط مركز الشرطة لتقديم مطالعة مفصلة الى قاضي التحقيق واستحصال الموافقات القضائية واصدار مذكرة قبض بحقه وبالفعل تم إصدار امر قبض وتحري بحق المتهم والقي القبض عليه ظهر هذا اليوم 20 حزيران وايداعه التوقيف".

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