2022/06/20 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8iQzL_Fbhno

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج #حديث_الاقتصاد يستضيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان #كوردستان ريبوار بابكي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج #حديث_الاقتصاد يستضيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان #كوردستان ريبوار بابكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).