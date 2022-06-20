مجلة فوربس: ادارة بايدن افقرت الناس لحل كارثة التضخم

2022/06/20 | 20:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..حذرت مجلة فوربس الامريكية من افقار الناس في الولايات المتحدة لحل مشكلة التضخم ، مشيرة الى ان العديد من الاقتصاديين عن قلقهم بشأن الركود المحتمل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا في الاسعار ناجم […]

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