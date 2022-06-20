2022/06/20 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي يعقد اجتماعا للتصويت على بدلاء الصدريين

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