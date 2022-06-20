وفد أمني رفيع يزور أربيل لتهنئة البيشمركة بتعيين رئيس اركانها

2022/06/20 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بأن الهدف الرئيس من زيارة وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله الى اربيل ، هو لتقديم التهاني والتبريكات لقوات البيشمركة بمناسبة تعيين رئيس اركان البيشمركة”، مبينا أنه “على ضوء الزيارة كان هناك لقاء مع القادة والمسؤولين في الاقليم”.

وأضاف، أن “الوفد بحث مع المسؤولين في الاقليم عدة ملفات ابرزها ملف داعش”، مشيرا الى أن “التعاون والعمل المشترك مع البيشمركة بشأن مكافحة عصابات داعش الإرهابية وضبط الحدود وغلق الثغرات”.

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