2022/06/20 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم أطلق العيارات النارية بإحدى المناسبات ببغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استمراراً بنهج القيادة الرامي الى حفظ الأمن والقانون ومنعاً لاي متهم تسول له نفسه إطلاق النار في الهواء بحجة مناسبات الأفراح والأحزان او على منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية او محاولة إرعاب المواطنين من خلال نشر مقاطع فديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استخدام السلاح بحجة ما ورد اعلاه وغيره، وضمن إجراءات القيادة المتضمنة استحصال الموافقات القضائية واصدار مذكرات قبض بحق المتهمين بإطلاق العيارات النارية وبعد ظهور متهم في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 حزيران 2022 وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات".واضافت، أنه "للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي ، ولفرض هيبة الدولة والقانون تم إصدار بيان نشر انذاك على صفحات التواصل الاجتماعي للدلالة على هذا المتهم وبالفعل بتعاون المواطنين تم جمع المعلومات الكافية عن المتهم وعن مكان سكنه والمكان الذي حدث فيه إطلاق النار"، مبينة أنه "تم الإيعاز الى ضابط مركز الشرطة لتقديم مطالعة مفصلة الى قاضي التحقيق واستحصال الموافقات القضائية وإصدار مذكرة قبض بحقه وبالفعل تم إصدار امر قبض وتحري بحق المتهم والقي القبض عليه ظهر هذا اليوم 20 حزيران وإيداعه التوقيف وفق القرار 570 لسنة 1982 لينال جزاءه العادل وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إطلاق العيارات النارية ".

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