2022/06/20 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الاثنين، على حل الكنيست الأسبوع القادم والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ستكون الخامسة خلال أربع سنوات، بعد انقسامات جعلته يفشل في الحفاظ على الأغلبية في البرلمان.

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