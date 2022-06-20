“من الى” جديد قصي خولي بعد إخفاق “الوسم”

2022/06/20 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

لم يحقق الجزء الثاني من مسلسل “الوسم” ما كان ينتظره فريق العمل والمنتجون على حد سواء، ويبدو أن التعسر هو في الرؤية لتفاصيل الحكاية ورسم الأحداث التي وصفها المتابعون بالبطيئة، ما خفّض نسبة المشاهدة في انتظار الجزء الثالث الذي حكي عنه من الإنتاج والممثلين.

إلى ذلك، استأنف قصي خولي تصوير مسلسل “من إلى” الذي تأجل قبل وقت، وخرج من السباق الرمضاني 2022، بسبب التأخر والمباشرة في عملية التصوير، وكانت معلومات قد سُرّبت عن تكليف الكاتب المساعد بشار مارديني بإكمال القصة بعدما غادر كاتب القصة بلال شحادات بيروت، وتوجه إلى دمشق من دون معرفة الأسباب أو الخلاف، إن كان هناك من خلاف مع الشركة.

يشارك في بطولة المسلسل فاليري أبو شقرا، إلى جانب فريق عمل يجمع بين ممثلين من لبنان وسوريا، في وقت يسعى المخرج التونسي مجدي سميرة إلى عرض المسلسل منتصف آب المقبل بحسب معلومات خاصة.

يُذكر أن قصي خولي مرشح من شركة الصباح لمسلسل رمضاني لسنة 2023، لكنه لا زال يدرس فكرة وقصة المسلسل الذي عُرض عليه في انتظار الموافقة النهائية، على أن يتم البدء بالتصوير قبل نهاية السنة الحالية.

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