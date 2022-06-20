مقتل شخصين بحادث تحطم طائرة مروحية شمالي بريطانيا

2022/06/20 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة في مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة مروحية راح ضحيته شخصان.وقالت الخدمة الصحفية للشرطة في بيان: “لسوء الحظ، لقي شخصان مصرعهما في الحادث..فيما يقدم ضباط الشرطة الدعم النفسي لعائلتي الضحيتين”.وبحسب المعلومات الأولية، “وقع الحادث ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية إنغلتون على الحدود الغربية […]

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