عودة للبداية - سعود سالم

2022/06/20 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي ١٥٠ - نظرة إلى الوراءيجب العودة إذا إلى عمالقة الفكر والأدب الحديث لنرى موقفهم وتصورهم للعدم والعدمية، وأولهم بطبيعة الحال هو دوستوييفسكي، أول من حاول أن يمسخ مفهوم العدمية ويعطي معنى مغايرا للحركة العدمية الثورية في القرن التاسع عشر، والتي هزت المجتمع الروسي لعشرات السنين.



دوستوييفسكي الروائي العبقري، يعتبر في نظرنا المسؤ ......





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