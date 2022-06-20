"أنت أحد الأسباب التي دفعتني للعمل في مصر".. موسيماني يرد على حسن شحاتة

2022/06/20 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، على الإشادة الّتي حصل عليها من حسن شحاتة أسطورة التدريب المصرية، عقب تصريحات أدلى بها الأحد.

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