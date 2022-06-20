وزير التجارة يناقش خطة استيراد الحنطة وآليات مواجهة مخاطر ازمة الحبوب

2022/06/20 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير التجارة، علاء احمد الجبوري، اليوم الاثنين، مع إدارة الشركة العامة لتجارة الحبوب وضع خطة لاستيراد الحنطة ضمن بنود قانون الأمن الغذائي وآليات مواجهة مخاطر ازمة الحبوب.وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها تلقته ايرث نيوز، ، ان “الوزير الجبوري زار الشركة العامة لتجارة الحبوب وترأس اجتماعا موسعا مع الإدارة التنفيذية و […]

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