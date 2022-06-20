البنك المركزي: اتخذنا تدابير فعالة لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال

2022/06/20 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الاثنين، اتخاذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم الاثنين، وفداً من مجموعة إيجمونت، لمناقشة انضمام العراق للمجموعة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والمجموعة، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة".

وأكد مخيف، وفقاً للبيان، "حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الأنشطة الجرمية كافة والقضاء على مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، متطلعاً إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات".

وأشار إلى أن "البنك المركزي اتخذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

يُذكر أن مجموعة "إيجمونت" هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية، وسميت بهذا الاسم تبعاً لمكان انعقاد الاجتماع الأول لها في بروكسل في حزيران 1995، وتهدف إلى توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للحكومات.

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