2022/06/20 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: J7sbJtNzvUs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يودع جرحى تظاهرات تشرين قبل سفرهم للعلاج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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